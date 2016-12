Niederlande 2 12:30 bis 13:00 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2016 HDTV Merken Met: Aan de rand van Kampen ligt op het water de ark van Carla en Ronald. Ze hebben een probleem met de inrichting en daarom interieurontwerper Francine Meerveld ingeschakeld. * Chef-kok Sharon de Miranda maakt een paarse, een groene en een oranje hummusvariant bij heerlijke nacho's én een bonensalade. * In het noordoosten van Groningen ligt het dorpje Blijham. Ooit heersten hier de rijke boeren in de graanrepubliek met uitgebreide protserige boerderijen en nu vind je hier de Engelse slingertuin van Peter en Anet. Zij wonen er nu een jaar en zijn gek op de historie van de plek. Je ziet in het landschap nog de sporen van vroeger: de huisjes van de landarbeiders en de prachtige monumentale tuinen. * Op de website binnenstebuiten.tv zie je hoe je een wijnglas een make-over geeft voor New Years Eve in Wat Kun Je Met. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten