KI.KA 19:30 bis 21:00 Kinderfilm Stella und der Stern des Orients D 2008

Stella ist zehn Jahre alt und an allem interessiert, was Sterne betrifft. Deshalb wollte sie auch am Silvestertag in die Sternwarte, denn der Komet Neo wird erwartet, der nur alle 100 Jahre auftaucht. Stattdessen muss sie sich mit ihrer Familie in der alten Villa der verstorbenen Urgroßmutter Clementine treffen. So lautet jedenfalls deren Vermächtnis. Gelangweilt durchstöbert Stella den morschen Dachboden und wird plötzlich auf eine fantastische Zeitreise 100 Jahre zurück in die Vergangenheit geschickt. In der zum Leben erwachten Villa begegnet sie der gleichaltrigen Clementine und deren jüngerem Bruder Gustav. Stella kann es kaum fassen, als sie in Clementine ihre Urgroßmutter erkennt. Doch viel Zeit, sich einander zu erklären, bleibt nicht. Die Familie steht kurz vor dem Ruin, die Villa muss verkauft werden, und von ihrem heimlichen Traum, einmal zu studieren und Ärztin zu werden, kann sich Clementine endgültig verabschieden. Als Stella zufällig vom geheimnisvollen Schatz des Erfinder-Onkels Anton hört, kann sie Clementine und Gustav gegen jede Gehorsamspflicht überreden, sich gemeinsam auf die Suche nach dem Schatz zu machen, bevor sich das Zeitfenster des Kometen wieder schließt. Eine spannende Jagd nach dem "Stern des Orients" beginnt, bei der sich zwei tumbe Verbrecher an die Fersen der Kinder heften. Nur wenn sie zusammenhalten, einander vertrauen und sich auf ihre Fähigkeiten verlassen können, wird es den Kindern gelingen, die Gefahren zu bestehen und mit dem Schatz ihr gemeinsames Zuhause und damit die Zukunft zu retten. In diesen stimmungsvollen Fantasiefilm, der den Zuschauer mit auf eine Reise zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nimmt, spielen unter anderen Axel Prahl, Uwe Kockisch, Edda Leesch und Gabriela Maria Schmeide.

Schauspieler: Laura Berschuck (Stella) Hanna Schwamborn (Clementine) Julius Römer (Gustav) Hans Martin Stier (Dr. Lodeus) Axel Prahl (Kleinheinz) Uwe Kockisch (Clementines und Gustavs Vater) Edda Leesch (Clementines und Gustavs Mutter) Originaltitel: Stella und der Stern des Orients Regie: Erna Schmidt Drehbuch: Martin Dolejs Kamera: Andreas Höfer Musik: Andreas Hoge