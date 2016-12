KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tommy wird mit dem Gerücht konfrontiert, dass er sich in Tobias verliebt hat. Jonny kann sich endlich von seinem schlechten Image lösen. Miriam ist besessen davon, Adrian zu einem Gentleman zu erziehen. Constanze bekommt zufällig mit, dass Tommy Liebesbriefe an Tobias formuliert. Dabei ahnt sie nicht, dass er sich dabei als Tobias' Freundin Marike ausgibt, die längst per E-Mail mit Tobias Schluss gemacht hat. Constanze setzt mehr oder weniger unabsichtlich das Gerücht in die Welt, dass Tommy in Tobias verliebt ist. Während das Gerücht rasend schnell die Runde macht, versucht Constanze, Tommy dazu zu bewegen, zu seinen Gefühlen zu stehen. Tommy sieht nur den Ausweg, sich Constanze zu erklären und die ist gerührt, wie sehr Tommy Tobias vor Liebeskummer schützen will. Jonny ist erst gar nicht begeistert darüber, dass Nils weitererzählt hat, dass Jonny Krankschreibungen mit dem geklauten Attest-Block und dem Arztstempel von Dr. Evers ausstellt. Doch dann bemerkt er, dass die Bunny-Witze nachlassen und Jonny freut sich. Adrian ist nun auch selbst von seinem neuen Style, den ihm Miriam verpasst hat, überzeugt. Doch im Umgang mit Frauen ist er alles andere als charmant. Das muss sich ändern! Miriam verlangt von Serena, der neuen Schülersprecherin, ein Speed-Dating zu veranstalten, damit Adrian üben kann.Tommy und Constanze müssen sich als Paar ausgeben. Frau Schumann flirtet mit dem Betreuer Alex. Adrian muss beim Speed-Dating antreten. Constanze hilft Tommy nun beim Verfassen der E-Mails an Tobias in Marikes Namen. Dabei entdeckt Tommy eine ganz neue Seite an Constanze: Sie hat ein gutes Gespür für romantische Briefe, die nicht kitschig wirken. Tobias kann sein Glück gar nicht fassen, dass Marikes Mails immer romantischer werden. Da Tommy und Constanze nun viel mehr Zeit als sonst miteinander verbringen, wird der Buschfunk ordentlich angekurbelt. Durch einen blöden Zufall sind schon bald Tobias, Miriam und Nils davon überzeugt: Tommy und Constanze sind ein Paar. Wie lange wird das Lügengebäude halten? Frau Schumann hat ihre Online-Partnersuche zu Mings Erleichterung eingestellt. Jedes Treffen war ein glatter Reinfall. Beim Speed-Dating im Internat haben Frau Schumann und Alex eigentlich nur die Aufsicht, doch Ming muss zu ihrem Entsetzen dabei zusehen, wie die beiden heftig miteinander flirten. Adrian braucht noch den letzten Schliff, um bei den Mädchen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dazu soll Miriams eigens dazu veranstaltetes Speed-Dating dienen. Doch Adrian fühlt sich bei der ganzen Sache ganz und gar nicht wohl. Als er Serena gegenüber sitzt, nutzen die beiden ihre drei Minuten, um zu flüchten. Wie wird Miriam reagieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oskar Kraska McKone (Raphael Nägli) Yannick Rau (Dominik von Blumenberg) Helene Mardicke (Roxanne "Roxy" Wildenhahn) Marie Borchardt (Pia Pigalke) Hugo Giessler (Hubertus Müller-Kehlbach) Paul Hartmann (Johannes Enns) Johna Nely Núnez Fontaine (Daphne Leandros) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich Drehbuch: Max Honert, Andreas Kaufmann Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Franz Bartzsch