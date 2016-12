KI.KA 12:30 bis 13:45 Trickserie Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein / Der versuchte Diebstahl / Pippi will ihr Haus nicht verkau CDN, S, D 1997 Stereo Live TV Merken Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein: Pippi Langstrumpf zieht gemeinsam mit ihrem Pferd "Kleiner Onkel" und ihrem Affen "Herr Nilsson" in die Villa Kunterbunt, um dort für längere Zeit alleine zu wohnen und um auf ihren Vater, Kapitän Langstrumpf, zu warten. Schnell schließt sie Freundschaft mit den Nachbarskindern Tommy und Annika. Weniger angenehm ist ihre Bekanntschaft mit Frau Prysselius, die Pippi, nachdem sie erfahren hat, dass diese allein in der Villa lebt, sofort ins Heim stecken will. Aber Pippi lässt sich nicht so leicht fangen, auch nicht von den beiden Polizisten Kling und Klang. Der versuchte Diebstahl: Es spricht sich schnell herum, dass Pippi eine Kiste mit einem großen Goldschatz besitzt. Auch die beiden Ganoven Donner-Karlsson und Bloom lauschen gebannt dieser Information. Sie machen sich auf den Weg zur Villa Kunterbunt, um das Gold zu stehlen. Doch Pippi kann die beiden Einbrecher überlisten. Pippi will ihr Haus nicht verkaufen: Ein arroganter Herr möchte die Villa Kunterbunt kaufen. Die beiden Gauner Karlsson und Bloom bekommen davon Wind, und es kommt ihnen gerade recht, dass Frau Prysselius mal wieder die zwei Lieblingsanzüge ihres verstorbenen Mannes zum Lüften hinaushängt. Fein herausgeputzt geben sich die beiden Gauner als Hausbesitzer aus und verkaufen dem Angeber die Villa. Schließlich kommt dann aber doch alles ganz anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pippi Longstocking Regie: Paul Riley Drehbuch: Catharina von Stackelberg Musik: Tim Thorney, Carl Lenox, Brent Barkman