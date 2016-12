KI.KA 11:15 bis 12:05 Trickserie Pettersson und Findus Ein Feuerwerk für den Fuchs / Königlicher Besuch / Der Raketenkater / Schatzsuche D, S 1999-2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Feuerwerk für den Fuchs: Findus und Pettersson wollen dem Fuchs eine gepfefferte Lektion erteilen: Weil der alte Jäger es wieder auf die Hühner abgesehen hat, haben die beiden eine mit Pfeffer gefüllte Hühnerattrappe auf den Hof gestellt. Sie hoffen, dass der Fuchs zubeißt und nie wieder Appetit auf Petterssons Hühner bekommt. Der Fuchs aber riecht Lunte und an seiner Stelle tappt ein anderer Jäger in die Falle. Königlicher Besuch: Wieder einmal ermahnt Pettersson seinen kleinen Kater, Ordnung zu halten. Aber Findus findet es ganz und gar nicht richtig, dass kleine Katzen in großen Häusern aufräumen müssen. Also schreibt er einen Beschwerdebrief an den König. Und siehe da! Der König schickt nicht nur eine königliche Putzkolonne vorbei, die das Haus im Nu so sauber putzt, dass selbst Pettersson sich nicht mehr wohl fühlt. Seine Majestät höchstpersönlich trifft auf dem Hof ein, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Der Raketenkater: Beim Eis fischen geraten Findus und Pettersson in einen gefährlichen Sturm. Es gelingt ihnen gerade noch, ein Iglu zu bauen, in dem sie sich verstecken können. Aber in der frostigen Behausung ist es so kalt, dass sie schon nach kürzester Zeit ganz fürchterlich zittern und bibbern. Wenn nicht bald Hilfe kommt, werden sie erfrieren. Schatzsuche: Pettersson und Findus suchen Gerümpel für den Flohmarkt zusammen. Versehentlich landet das Flaschenschiff dabei, das Findus behalten möchte. Da passiert ein Unfall, die Flohmarktsachen fliegen in den Graben und das Flaschenschiff ist kaputt. Pettersson und Findus sammeln die Einzelteile auf, um es zu reparieren. Dabei entdeckt Findus, dass in der Flasche eine Schatzkarte war. Pettersson und Findus verkleiden sich als Piraten und schleichen sich bei Nacht und Vollmond auf Gustavssons Feld, um den Schatz zu heben. Sie stoßen in der Tat auf eine vergrabene Schachtel, aber in dem Moment werden sie von Gustavsson überfallen, der Anspruch auf den Schatz in seiner Wiese erhebt. Noch weiß niemand, was die Schachtel eigentlich enthält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pettson och Findus Regie: Albert Hanan Kaminski Drehbuch: Sven Nordqvist, Torbjörn Jansson Musik: Jochen Schmidt-Hambrock