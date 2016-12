KI.KA 09:45 bis 09:55 Kinderserie Elmo - das Musical Das Flugzeug zum Südpol USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Flugzeug zum Südpol: Heute ist Elmo ein Flugzeugpilot, der eine Pinguin-Braut zu ihrer Hochzeit an den Südpol fliegen soll. Der scheinbar ruhige Flug wird zum Wettlauf gegen die Zeit nicht zuletzt deshalb, weil Elmo auf Wunsch der Braut immer wieder zwischenlanden muss, um Brautschmuck zu besorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Martin Reinl (Elmo) Caroline Kiesewetter (Violetta) Originaltitel: Elmo: The Musical Musik: Adam Schlesinger, Joey Mazzarino

