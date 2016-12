KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will beim Reitturnier mitmachen / Ich will einen starken General GB 2006-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ich will beim Reitturnier mitmachen: Das alljährliche Reitturnier des Generals steht bevor. Außer dem General mit Nessie nehmen die Prinzessin auf Ferdinand und Alfi auf seinem Fahrrad teil. Alfi will beweisen, dass ein Fahrrad besser als ein Pferd ist. Fast scheint es, als würde er recht behalten. Doch dann bleibt er mit seinem Fahrrad im Matsch stecken, und es gibt nur einen, der stark genug ist, ihn herauszuziehen. Ich will einen starken General: Der General ist traurig, weil er nicht so stark und sportlich ist, wie es sich seiner Meinung nach für einen General gehört. Also verordnet ihm die Prinzessin ein Trainingsprogramm. Sie triezt ihn ganz ordentlich, und der General möchte schon aufgeben, da hat die Prinzessin eine Idee, wie man ihm die Übungen schmackhaft machen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman, Kelly Marshall

