DW (Europe) 06:15 bis 07:00 Dokumentation The Bronze Age Boom - The Roots of Prosperity D 2016 Merken "For centuries the eastern Mediterranean was the hub of busy trading with wares from a large number of nations in ancient times. Almost four thousand years ago sailing ships transported goods to the most important harbors of the then known world. Copper and tin were very much in demand because blacksmiths had managed to produce bronze from them. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Bronze Age Boom - The Roots of Prosperity

