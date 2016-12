History 03:45 bis 04:45 Dokumentation Iwan der Schreckliche D 2013 Stereo 16:9 Merken Iwan IV. trägt seinen Beinamen "der Schreckliche" zu Unrecht. Er war ein starker Herrscher in einem wilden Land. Als Waise misshandelt, rächte er sich grausam an seinen Peinigern. Ein Historiker, ein Psychiater und ein Profiler der Polizei analysieren anhand von Briefen, Nachlässen und Zeitzeugenberichten die Persönlichkeit Iwans. Aus den Analysen geht hervor, dass er das Trauma seiner Kindheit nie überwunden hat. Aber er war nicht nur der brutale Zar. In wenigen Regierungsjahren tat er mehr für sein Land, als so manch europäischer Herrscher seiner Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Iwan der Schreckliche Regie: Peter Moers

