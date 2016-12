History 01:15 bis 02:50 Dokumentation Die spektakulärsten Gefängnisausbrüche USA 2015 Stereo 16:9 Merken Amerikas Gefängnisse mit Sicherheitsstufe "Supermax" sollten Festungen sein, aus denen niemand ausbrechen kann. Sie wurden entworfen, um die Gesellschaft vor den gefährlichsten Verbrechern zu schützen. Es ist jedoch erstaunlich, was einfallsreiche Häftlinge mit genug Zeit, Vorbereitung und Courage auf die Beine stellen, um abzuhauen. Die Dokumentation berichtet unter anderem detailliert über die Flucht der Mörder Richard Matt und David Sweat im Juni 2015 aus dem Clinton Correctional Prison im Staat New York sowie über einige der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der amerikanischen Geschichte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: America's Greatest Prison Breaks

