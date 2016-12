History 00:25 bis 01:15 Dokumentation The Rock - Mythos Alcatraz USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Gefängnisinsel Alcatraz, in der Bucht von San Francisco, die auch "The Rock" (auf Deutsch "der Fels") genannt wird, hat das nationale Bewusstsein der Amerikaner nachhaltig geprägt. Neue und aufschlussreiche Interviews erzählen die wahre Geschichte von Alcatraz. Die Dokumentation untersucht den Mythos, den diese Haftanstalt umgibt, und erklärt, warum es lange Zeit als das Nonplusultra der Hochsicherheitsgefängnisse galt. Dabei wirft sie auch einen Blick auf die legendäre Flucht von 1962 Diese zählt sogar bis heute, nach über 50 Jahren, zu den großen ungelösten Geheimnissen Amerikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Alcatraz: Legends of the Rock Altersempfehlung: ab 12