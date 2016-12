History 23:15 bis 00:25 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die Niederlage der Dänen ist besiegelt. Innerhalb weniger Monate wurde aus dem nationalen Höhenflug eine Tragödie. Monrad, der das nicht wahrhaben will, wird vom König über die Kapitulation Dänemarks in Kenntnis gesetzt. Auch Johanne Luise Heiberg kündigt ihm die Unterstützung an. So wandert Monrad als Missionar nach Neuseeland aus. Die Soldaten kehren nach Hause zurück. Inge, die einen Sohn zur Welt gebracht hat, wird widerwillig von ihren Eltern aufgenommen, die sie mit Didrich verheiraten wollen. Sofia zieht zur Mutter von Peter und Laust. Dort bekommt sie ihr Kind und nennt es Peter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Nicolas Bro (D.G. Monrad) Sidse Babett Knudsen (Johanne Louise Heiberg) Eva Josefíková (Sofia) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami