History 22:10 bis 23:15 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Während der Großangriff der Preußen auf die Düppeler Schanzen unmittelbar bevorsteht, setzen bei Ingedie Wehen ein. Nur Sofia steht ihr in dem allgemeinen Chaos bei. Um vier Uhr morgens beginnt das sechs Stunden dauernde Bombardement der Preußen, die anschließend die Schützengräben stürmen und die dänische Armee vernichtend schlagen. Didrich kann sich in Sicherheit bringen. Laust gerät ins Visier der Preußen, während Peter verzweifelt auf dem Schlachtfeld nach seinem Bruder sucht. In London schlagen die Dänen, ein von Bismarck unterbreitetes Friedensangebot, hochmütig aus. Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Nicolas Bro (D.G. Monrad) Rainer Bock (Otto von Bismarck) Eva Josefíková (Sofia) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16