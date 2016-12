History 14:50 bis 16:00 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die dänischen Soldaten werden ohne Rücksicht auf Verluste in tödliche Einsätze geschickt. Die Düppeler Schanzen sollen um jeden Preis gehalten werden. Inzwischen ist Sofia mit ihrer Familie und Inge in Sønderburg angekommen, dem "Eintrittstor zur Hölle von Düppel". Dort treffen sie Didrich, der die beiden Frauen skrupellos belügt und behauptet, Peter und Laust seien gestorben, der eine im Kampf, der andere am Fieber. In ihrer Verzweiflung bietet Inge ihre und Sofias Dienste in einem Lazarett an, um etwas Sinnvolles zu leisten. Nach anfänglichem Widerwillen akzeptiert Doktor Krøldrup die Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Eva Josefíková (Sofia) Søren Sætter-Lassen (General de Meza) Kristian Halken (General Gerlach) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami