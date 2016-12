History 05:45 bis 06:50 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die dänische Armee tritt den Rückzug an. Das nennt Johanne Louise Heiberg, die Muse des dänischen Premierministers Monrad, eine nationale Schande. Inge, die wegen ihrer Schwangerschaft von den Eltern verstoßen wurde, folgt mit der von ihrem Vergewaltiger Didrich schwangeren Sofia der Armee. Sie will Laust und Peter finden. Während Peter sich auf einer gefährlichen Mission befindet, in deren Verlauf er zum ersten Mal einen Menschen tötet, verliert Laust in einem völlig sinnlosen Einsatz, den sein Vorgesetzter Didrich befohlen hatte, beinahe sein Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Nicolas Bro (D.G. Monrad) Sidse Babett Knudsen (Johanne Louise Heiberg) Eva Josefíková (Sofia) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami

