ARTE 00:25 bis 01:05 Magazin Tracks Benjamin Greimel / Imagination / New Naturism / Morten Viskum / Davy Chou D, F 2015 2017-01-04 01:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Benjamin Greimel Mit seiner Erfindung "Print a Drink" erschafft der 25-jährige Österreicher Benjamin Greimel vergängliche, flüssige Kunstwerke. Anders als beim herkömmlichen 3D-Druck, bei dem Objekte Schicht für Schicht hergestellt werden, injiziert sein Industrieroboter winzige Mengen an trinkbarem Öl in ein dickflüssiges Getränk und kreiert so Zeichen und Buchstaben. (2): Imagination Das berühmteste Disco-Trio Englands ist wieder da, auch wenn heute nur noch der Bandleader Lee John übrig ist. Der ehemalige Background-Sänger der berühmten Philadelphia-Soul-Formation "Delfonics" wurde früher vom Schlagzeuger Errol Kennedy und vom Bassisten Ashley Ingram begleitet und stand in den 80er Jahren als Wegbereiter des britischen Disco-Sounds mit "Just an Illusion" an der Spitze der europäischen Hitparaden. (3): New Naturism Sie ziehen gerne blank! Die FKK-Anhänger in den USA lassen einen Lebensstil wieder aufleben, der bisher hauptsächlich den Hippies vorbehalten war. Die Young Naturists of America wollen sich nicht mehr in der Natur oder auf FKK-Stränden verstecken, sondern ihre Nacktheit in der Stadt - also in der Öffentlichkeit - ausleben. (4): Morten Viskum Der ehemalige Student der Veterinärmedizin studierte an der Kunsthochschule in Oslo und ist heute ein sehr umstrittener Künstler. Sein Spezialgebiet: Er malt mit den Händen toter Menschen und vertauscht in Lebensmittelläden Olivengläser mit Gläsern, die Babyratten enthalten. (5): Davy Chou Der 1983 geborene Day Chou ist ein würdiger Nachfolger seines Großvaters, eines berühmten kambodschanischen Kino-Produzenten. Seine ersten beiden Filme handeln von der Geschichte seiner Heimat und der verheerenden Diktatur unter Pol Pot. Sein Streifen "Diamond Island" (Erscheinungsdatum: Januar 2017) wurde auf der gleichnamigen Insel gedreht und erzählt von der kambodschanischen Jugend und ihrer Sehnsucht nach Modernität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks