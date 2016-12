ARTE 06:20 bis 06:45 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Antarktis und Falkland-Inseln USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Es sind unwirtliche Regionen, die Art Wolfe in dieser Episode erkundet: Die Reise beginnt auf den Falkland-Inseln, östlich von Argentinien und Feuerland gelegen. Die raue Landschaft ist Heimat zahlreicher Tierarten, darunter viele Vogelarten, Robben und Pinguine. Auf unbewohnten Inseln trifft der Naturfotograf auf Tausende Schwarzbrauenalbatrosse und Schopfkarakaras, die dort ungestört nisten können. Von den Falkland-Inseln aus reist Art Wolfe weiter über die berühmt-berüchtigte Drakestraße an der Südspitze des Kap Hoorn auf die kalte und windige Antarktische Halbinsel. Sie ist der nördlichste Teil des antarktischen Kontinents und der absolute Lieblingsort des abenteuerlustigen Fotografen. Im Frühling ist die gefrorene Wildnis der ideale Lebensraum für Pinguine, Seevögel und Seerobben. Art Wolfe trifft zwei der wenigen Menschen, die es auf den eisigen Kontinent verschlagen hat. Von dem Geologen Geoff Renner erfährt er, dass die gebirgige Halbinsel die Fortsetzung der Anden ist. Und der Historiker Tim Bowman beleuchtet ein dunkles Kapitel der Geschichte rund um die Antarktis: den Walfang im 20. Jahrhundert, dem Millionen der gigantischen Meeressäuger zum Opfer fielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Art Wolfe Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer/Sean White

