AXN 22:20 bis 00:25 Abenteuerfilm Jurassic Park USA 1993

Der reiche Philantrop John Hammond (Richard Attenborough), der von Ferne die Forschungen der Saurierexperten Alan Grant (Sam Neill) und Ellie Sattler (Laura Dern) finanziell unterstützt, holt die beiden von einer Ausgrabung weg auf eine kleine tropische Insel. Hier haben Wissenschaftler in Hammonds Auftrag mit den Mitteln der Gentechnik Dinosaurier aus der Juraepoche ins Leben gerufen und in einem Jurassic Park angesiedelt. Um den Urtierzoo vor der Eröffnung auf Herz und Nieren zu prüfen, sollen Alan und Ellie, der Chaostheoretiker Ian Malcolm (Jeff Goldblum) und ein Versicherungsmann die Anlage besichtigen. Zusammen mit den beiden Enkelkindern des Parkschöpfers (Ariana Richards, Joseph Mazzello) geraten die skeptischen Besucher zuerst ins Staunen - und bald schon in einen Albtraum. Denn menschliche Habgier und technisches Versagen sorgen dafür, dass die Saurier ausbrechen. Mensch und Riesenechse, die nie gemeinsam die Erde bewohnten, prallen in fataler Weise aufeinander. Steven Spielbergs spektakulärer Saurierstreifen hat auch nach 23 Jahren nichts von seiner mitreissenden Qualität verloren und erstrahlt neu in HD-Glanz. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt "Jurassic Park" zu Ehren von Steven Spielberg, der am 18. Dezember 2016 seinen 70. Geburtstag feiern kann, exklusiv in Zweikanalton deutsch/englisch.

Bildergalerie

Schauspieler: Sam Neill (Dr. Alan Grant) Laura Dern (Dr. Ellie Sattler) Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm) Richard Attenborough (John Hammond) Samuel L. Jackson (Ray Arnold) Bob Peck (Robert Muldoon) Martin Ferrero (Donald Gennaro) Originaltitel: Jurassic Park Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Michael Crichton, David Koepp Kamera: Dean Cundey Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12