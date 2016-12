AXN 05:10 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Licht und Schatten AUS 2010 16:9 Merken Die Hammersley hat den Befehl erhalten, die "New Castle" zu eskortieren. Auf diesem Schiff hält der amerikanische Botschafter Davis, eine Ordenszeremonie ab. Währenddessen erhält die Hammersley einen Notruf von einem Fischerboot. Caroline, die Assistentin des amerikanischen Botschafters, wurde von Al Quaida nahe stehenden Terroristen überfallen und gekidnappt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Hal McElroy, Di McElroy, John Ridley Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

