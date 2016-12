Disney Cinemagic 06:25 bis 06:45 Trickserie Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa Das Geheimrezept / Wer hat hier das Kommando? USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken Timon und Pumbaa erfinden ein Rezept für eine sehr erfolgreiche Salsa-Sauce. Doch kann Pumbaa die geheime Rezeptur für sich behalten? - Als blinde Passagiere entdeckt, sollen die zwei Freunde in die Arrestzelle. Doch sie gelangen auf die Schiffsbrücke und wollen sich dort als Kapitän(e) behaupten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion King's Timon and Pumbaa Regie: Jeff De Grandis, Rob Laduca, Tony Craig Drehbuch: Robert Gannaway

