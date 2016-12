National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Durch Drogenschmuggel zur Schönheits-OP GB 2009-2011 2016-12-30 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 18-jährige Vivian Carrasquillo aus Brooklyn leidet sehr unter ihrem starken Übergewicht und wünscht sich nichts sehnlicher, als die überflüssigen Pfunde endlich loszuwerden. Ein Magenbypass scheint die ideale Lösung zur Beseitigung ihres Problems, wären da nicht die hohen Kosten, die mit dem Eingriff verbunden sind. Damit Vivians Traum vom Schlanksein wahr wird, müsste schon ein Wunder geschehen. Und es geschieht - zumindest glaubt Vivian das. Sie erhält das verlockende Angebot, für 20.000 Dollar Drogen aus Kolumbien in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln. Da man ihr versichert, die kolumbianischen Zollbeamten seien bestochen worden, scheint das Geld leicht verdient zu sein. Vivian ahnt nicht, dass sie sich ein Lügenmärchen hat auftischen lassen, das ihr letztlich eine Blitzdiät der ganz besonderen Art beschert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad