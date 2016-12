National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Neue Heimat Wildnis Tanzen auf dem Vulkan GB 2015 2016-12-30 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Süden Chiles, unweit eines der aktivsten Vulkane des Landes, lebt seit einiger Zeit eine fünfköpfige britische Familie. Vater Jago und Mutter Lucy haben beide ihre gutbezahlten Jobs an den Nagel gehängt, um in der Ferne ihr Glück zu suchen und mit eigenen Händen ein neues Zuhause zu schaffen. Der Plan scheint aufzugehen: Bald schon werden die Exil-Londoner ihre innovative Behausung aus Lehm fertiggestellt haben. Kevin ist beeindruckt von dem Willen und dem Enthusiasmus der Familie. Aber warum haben sie sich ausgerechnet am Rande eines Vulkans niedergelassen, der jederzeit ausbrechen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kevin McCloud's Escape To the Wild