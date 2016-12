National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:00 Dokumentation Vorsicht Hai kreuzt SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Knapp 300 Kilometer westlich vor der mexikanischen Küste liegt ein winziger Archipel. Mitten im Pazifik ragen die Überreste eines Vulkans aus dem Meer: eine Bergspitze, die auf den ersten Blick völlig unscheinbar wirkt. Doch unterhalb der Wasseroberfläche wimmelt es nur so vor Leben. Hier, an diesem abgelegenen Ort namens Roca Partida, sammeln sich tausende Meeresbewohner. Neben Buckelwalen, Delfinen und Mantarochen sind es 25 verschiedene Haifisch-Arten. Warum treffen sich all diese Tiere hier? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Junction