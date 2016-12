National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Tierische Freundschaften Der Chihuahua und das Hühnchen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Einmal gefunden, sind sie unzertrennlich: die sogenannten "Best Friends Forever" oder kurz BFF. In dieser Episode widmet sich "Tierische Freundschaften" unter anderem einem zweibeinigen Chihuahua, der mit einem Huhn auf Tuchfühlung geht. Außerdem wäre da eine Ziege, die einen Esel heiß und innig liebt. Und schließlich präsentiert die Serie eine faszinierende Freundschaft zwischen Tier und Mensch: Es geht um einen Bergsteiger und seine kletternde Katze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends