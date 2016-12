National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Tierische Freaks Freie Liebe USA 2013 2017-01-02 08:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Hoch oben in den japanischen Alpen geben sich die Weibchen der Japanmakaken gleichgeschlechtlichem Sex hin, während der Löwe in der afrikanischen Savanne intime Männerfreundschaften pflegt. Ein hübsches Seepferdchen ist nicht einfach ein Vater, sondern kann auch ein schwangerer Vater sein, und die mexikanische Schienenechse ist sogar in der Lage eine jungfräuliche Geburt zu erleben. In der Natur gibt es Kategorien wie "normal" oder "homosexuell" nicht. Die Zuordnung ist dort so flexibel wie das Leben selbst. Hier sehen wir die verrücktesten "Swinger" der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest