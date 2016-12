National Geographic Wildlife 13:40 bis 14:25 Dokumentation Wildtiere vor der Kamera SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Was passiert, wenn ein Leopard seine hart erkämpfte Beute gegen ein Rudel ausgehungerter Hyänen verteidigen muss? Wie endet ein erbittertes Duell zwischen zwei verfeindeten Weißen Haien? Und welchen Umständen ist es geschuldet, dass junge Löwen ein Geschwistertier getötet haben? Diesen und vielen anderen spannenden Wildlife-Phänomenen widmet sich "Wildtiere vor der Kamera" in dieser Episode und zeigt dabei viele actiongeladene Aufnahmen von Profi- und Amateurfilmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caught In the Act