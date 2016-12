National Geographic Wildlife 11:05 bis 11:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Von der Angst verfolgt USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Hund ist der beste Freund des Menschen, heißt ein bekanntes Sprichwort. Leider ist das nicht immer der Fall, denn viele Menschen haben schlechte Erfahrungen mit den Vierbeinern gemacht und deshalb panische Angst vor ihnen. Cesar Millan will solchen Menschen helfen, ihr Trauma zu überwinden, um ein Leben in Harmonie mit dem Hund zu führen. Er begegnet unter anderem Melody, die einen großen Bogen um Hunde macht, seit sie selbst gebissen wurde, und Tom, der als Bademeister fast täglich zum Kontakt mit dem beliebtesten Haustier der Welt gezwungen ist. Wird Cesar Millan ihnen helfen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer