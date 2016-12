National Geographic Wildlife 09:30 bis 10:20 Dokumentation Ein Jahr am Great Barrier Reef Sommer voller Leben AUS 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sommer am Geat Barrier Reef gleicht einem einzigen Kampf ums Überleben, insbesondere für die noch jungen und unerfahrenen Meeresbewohner. Zahllose Gefahren lauern an jeder Ecke und ein Moment der Unachtsamkeit wird sofort bestraft. Suppenschildkröten beispielsweise sind auf sich allein gestellt, sobald sie geschlüpft sind. Doch sie müssen erst noch lernen, wer Freund und wer Feind ist. Und auch andere Jungtiere sind für routinierte Jäger eine willkommene Beute. Wer nicht auf der Hut ist, hat definitiv das Nachsehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life on the Barrier Reef

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 113 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 60 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.