National Geographic Wildlife 08:00 bis 08:45 Dokumentation Tierische Freaks Wilder Mix USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In den eisigen Weiten der Antarktis verkauft eine werdende Adeliepinguin-Mutter ihren Körper für Steine. Im tiefsten Afrika tauschen Schimpansen Fleisch gegen Sex, und in Kanada artet ein Treffen einer Gruppe von Strumpfbandnattern nach dem Winterschlaf zu einer wilden Orgie aus. Die Rotrückenspinne wiederum frisst ihren Partner schon während der Paarung. Haben diese einfach keine Manieren, oder ist ihr Fortpflanzungstrieb so fundamental, dass alles erlaubt ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest

