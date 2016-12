National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Auf der Flucht USA 2016 2017-01-22 10:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Heute melden sich Eleanor und Craig bei Cesar, denn der Pitbull-Mischling ihrer Tochter Wendy raubt ihnen den letzten Nerv. Er ist Meister im Flüchten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist er weg. Jedes Geräusch erregt seine Aufmerksamkeit, so dass in seinem Beisein niemand entspannen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue Altersempfehlung: ab 6

