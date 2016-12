National Geographic 03:40 bis 04:30 Dokumentation Antike Mega-Bauwerke Machu Picchu GB, USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In den peruanischen Anden auf über 2.000 Metern Höhe ruht die Inkastadt Machu Pichu. Der gottgleiche König Pachacuti erobert weite Landstriche in Südamerika und baut in nur wenigen Jahren das mächtige Inka-Reich auf. Mit dem Bau von Machu Pichu will Pachacuti seinen Status als Gott unterstreichen - eine heilige Stadt, so nah am Himmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Megastructures Regie: Jonathan Benny Drehbuch: Kelly McClughan Kamera: Jonathan Benny Musik: Michael Plowman

