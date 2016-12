National Geographic 00:20 bis 01:10 Dokumentation Kampfhubschrauber im Einsatz Irak - Duell in der Wüste GB 2008 2016-12-30 05:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Im März 2003 fliegt Lieutenant Commander James Newton von der britischen Royal Navy seinen ersten Kampfeinsatz als Hubschrauberpilot. Es ist eine Feuertaufe im Kampf um Basra - eine der längsten und härtesten Schlachten des zweiten Irakkrieges. Newton fliegt einen hochmodernen Lynx-Helikopter, der mit Anti-Panzerraketen ausgerüstet ist. Die veralteten irakischen Panzer, die in Basra stationiert sind, sollten für ihn eine leichte Beute sein. Doch der britische Pilot gerät an einen Gegner, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ein irakischer Panzerkommandeur nutzt den einzigen Vorteil, der ihm gegenüber den britischen Streitkräften bleibt: Er kennt das Terrain und kann sich vor den Hubschraubern verstecken. So gelingt es ihm schließlich, James Newtons Lynx ins Visier zu nehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Helicopter Wars