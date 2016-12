National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz über Bosnien CDN 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Bosnien, 3. April 1996: In der Nähe von Dubrovnik gerät eine US-amerikanische Militärmaschine in eine Schlechtwetterfront, prallt gegen einen Berg und stürzt ab. 38 Menschen kommen ums Leben, darunter auch US-Handelsminister Ron Brown. Wurde der Pilot nicht rechtzeitig gewarnt? Eine bittere Erklärung: Die Flughafen-Technik in Dubrovnik war völlig veraltet. Es gab keine Computer, die anfliegende Jets zur Landebahn hätten lotsen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Steve Cumyn (Captain Davis) Jeff White (Captain Shafer) Kristi Angus (Technical Sergeant Kelly) Zeljko Kecojevic (Dubrovnik Controller) Donald Burda (Peter Galbraith) Brian Squitti (Colonel Colwell) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Musik: Anthony Rozankovic