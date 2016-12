National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Hell Below - Krieg unter Wasser Hinter feindlichen Linien CDN 2016 2017-01-02 09:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Juni 1944: Sechs alliierte Kommando-Soldaten, die tief hinter den japanischen Linien die Schiffsbewegungen kaiserlicher Handelsschiffe ausspionieren, geraten in Lebensgefahr, als ihre Geheimoperation vom Feind aufgedeckt wird. Mitten im Dschungel von Borneo sind die Kommandos von jeder Hilfe abgeschnitten - nur die USS Harder, ein amerikanisches U-Boot der Gato-Klasse, könnte die Männer rechtzeitig aus der Gefahrenzone bringen. Doch um zu ihrem Ziel vorzustoßen, müssen Kapitän Sam Dealey und seine Crew eine streng bewachte japanische Marinebasis passieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW2 Hell Under the Sea