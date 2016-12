National Geographic 06:15 bis 07:00 Dokumentation Mysterien der Menschheit Frühe Zivilisationen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor 12.500 Jahren wurde im Südosten der heutigen Türkei ein gewaltiges Felsheiligtum errichtet, das heute als Göbekli Tepe, "Hügel mit Nabel", bekannt ist. Die 20 großen, oval und kreisförmig gestalteten Strukturen aus Mauerwerk und bis zu 50 Tonnen schweren Pfeilern geben der archäologischen Forschung Rätsel auf, denn es gibt aus dieser Zeit keine auch nur annähernd vergleichbaren Monumentalbauten. Die Menschen lebten damals noch als Jäger und Sammler - umso seltsamer mutet es an, dass sie die Ressourcen an Material und Zeit opferten, um einen solchen Kultplatz anzulegen. Waren Zentren wie Göbekli Tepe vielleicht die Keimzelle einer neuen gesellschaftlichen Ordnung von sesshaften Bauern und Viehzüchtern? Von der Türkei geht es anschließend nach Irland, wo der Archäologe Ned Kelly mit einer Aufsehen erregenden These für lebhafte Diskussionen in der Forschergemeinde sorgt: Moorleichen aus der Zeit von 650 vor bis etwa 500 nach Christus, die meist als den Göttern geopferte Verbrecher gedeutet werden, interpretiert Kelly neu und völlig anders: Handelte es sich seiner Ansicht doch nicht um Gesetzesbrecher, sondern um die angesehensten Mitglieder der damaligen Stammesgesellschaften, ihre Könige. Seine kühne Hypothese untermauert Kelly mit Aufsehen erregenden Funden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 318 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 78 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 78 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 78 Min.