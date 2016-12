Kinowelt 02:55 bis 04:35 Komödie Der diskrete Charme der Bourgeoisie E, I, F 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Sechs Angehörige der High Society planen ein Abendessen gehobener Klasse in elitärem Kreis. Doch das stilvolle Dinner muss aufgrund verschiedener Missverständnisse und Pannen dauernd verschoben werden. Ob die Gäste den Termin vergessen haben, ein toter Restaurantbesitzer im Nachbarzimmer den Appetit verdirbt, die Gastgeber über ihren Sextrieb das Menü vernachlässigen oder das Militär einmarschiert - das elegante Mahl scheint einfach nicht zustande zu kommen. Luis Buñuels grandiose, Oscar®-prämierte Satire über ein genusssüchtiges Großbürgertum, das an sinnlosen Ritualen und Etiketten festhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernando Rey (Don Rafael Acosta) Paul Frankeur (M. Thevenot) Delphine Seyrig (Simone Thévenot) Stéphane Audran (Alice Sénéchal) Jean-Pierre Cassel (Henri Sénéchal) Michel Piccoli (Minister) Bulle Ogier (Florence) Originaltitel: Le charme discret de la bourgeoisie Regie: Luis Buñuel Drehbuch: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière Kamera: Edmond Richard Musik: Guy Villette Altersempfehlung: ab 16

