Kinowelt 21:45 bis 23:40 Thriller Ghost Dog F, D, USA, J 1999 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Ghost Dog lebt über der Welt, unter Vögeln, in einer Hütte, die er auf dem Dach eines verlassenen Gebäudes errichtet hat. Ghost Dog ist ein professioneller Killer, der im Dunkel der Nacht verschwindet und sich unbemerkt durch die Stadt bewegen kann. Sein Leitfaden ist ein alter Verhaltenscodex der Samurai. Als Ghost Dogs Grundsätze von der verstörten Mafiasippe, die ihn gelegentlich beschäftigt, sträflich missachtet werden, reagiert er strikt im Einklang mit dem Weg des Samurai. Nach dem Anti-Western "Dead Man" inszeniert Independent-Ikone Jim Jarmusch mit "Ghost Dog" erneut die Geschichte eines Killers. Diesmal diente ihm jedoch die moderne Metropole New York als Kulisse für den Passionsweg des Mörders. Mit gewohnt altmeisterlicher Gelassenheit montiert Jarmusch eine originäre Meditation über die Einsamkeit. Schauspieler: Forest Whitaker (Ghost Dog) John Tormey (Louie) Cliff Gorman (Sonny Valerio) Henry Silva (Ray Vargo) Isaach De Bankolé (Raymond) Camille Winbush (Pearline) Victor Argo (Vinny) Originaltitel: Ghost Dog, the Way of the Samurai Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Robby Müller Musik: RZA Altersempfehlung: ab 16