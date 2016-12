Langfinger Frank (Frank Langella) ist in die Jahre gekommen und mittlerweile so dement, dass er auch schon mal bei sich selbst einbricht. Sein Sohn Hunter (James Marsden) kauft ihm einen Haushaltsroboter. Frank hat für seinen neuen Gefährten freilich wenig übrig. Bis er den Einfall hat, den Roboter als Komplizen für seine Raubzüge einzuspannen. Dabei kommt er der Bibliothekarin Jennifer (Susan Sarandon) näher und bekommt es bald auch mit der Polizei zu tun. - Liebenswerte und stark besetzte Buddy-Komödie der etwas anderen Art. In Google-Kalender eintragen