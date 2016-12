Kinowelt 18:45 bis 20:15 Komödie Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem D 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dieser Werbefilm ist gut. Es handelt sich um eine wahre Begebenheit. Ein Mann geht seinen Weg. Der Film will aufzeigen, wie schwer das Leben im Wilden Westen eigentlicht noch ist. Es ist eine halbdokumentarische, romantische Geschichte. Es wirken mit: verschiedene Personen. Die Namen sind ausgedacht. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig oder aus Versehen. Doc Snyder, der Held des Films, genießt bis zum Ende unsere Verbundenheit, obwohl er mordet. Wie kommt das? Es liegt daran, weil wir verroht sind. Die heutigen Menschen kennen kein Lustigsein mehr und Singen, sondern hauen sich gegenseitig lieber kaputt. Aber es war schon immer so, der Mensch ist nicht gut geboren, er wird erst von seiner Mutter gut gemacht, wenn sie es schafft. Bei Doc Snyder ist Hopfen und Malz verloren, aber auch bei allen anderen im Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helge Schneider (Doc Snyder) Peter Thoms (Nasenmann) Buddy Casino (Buddy Casino) Andreas Kunze (Docs Mutter) Peter Berling (Hank Snyder) Werner Abrolat (Sheriff) Ludger Pistor (Besserwisser) Originaltitel: Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem Regie: Helge Schneider , Ralf Huettner Drehbuch: Helge Schneider , Schringo van den Berg Kamera: Diethard Prengel Musik: Helge Schneider Altersempfehlung: ab 6