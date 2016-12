Kinowelt 14:00 bis 15:35 Komödie Party Animals 2 USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach seinem Collegeabschluss macht sich Taj Badalandbad, der persönliche Assistent des legendären Van Wilder, voller Enthusiasmus auf nach Camford, wo er nicht nur studieren, sondern gleichzeitig Mitglied der exklusiven Bruderschaftsgilde "Fox & Hounds" werden will. Kaum in der englischen Uni angekommen, eröffnet ihm der versnobte Anführer Pip Everett, dass er keine Chance auf eine Mitgliedschaft hat. Notgedrungen gründet Taj seinen eigenen Club und mischt mit seiner treuen Anhängerschar bestehend aus Nerds, Freaks und Losern das Campusleben auf. Die chaotische Partygemeinde entwickelt sich zur ernsten Konkurrenz für die elitäre Bruderschaftsgilde und selbst Pips attraktive Freundin Charlotte kann Tajs entwaffnendem Charme auf Dauer nicht widerstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kal Penn (Taj) Lauren Cohan (Charlotte) Daniel Percival (Pip) Glen Barry (Seamus) Anthony Cozens (Gethin) Steven Rathman (Simon) Holly Davidson (Sadie) Originaltitel: Van Wilder 2: The Rise of Taj Regie: Mort Nathan Drehbuch: David Drew Gallagher Kamera: Hubert Taczanowski Musik: Robert Folk Altersempfehlung: ab 12