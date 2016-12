Kinowelt 12:25 bis 14:00 Tragikomödie 27 Missing Kisses D, GEO, F, GB, DK 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen European Film Award Die 14-jährige Sybilla verbringt den Sommer bei ihrer Tante Martha in einem tristen Dorf in den Bergen. Bereits als sie aus dem Bus steigt, zieht sie den Jungen Mickey mit ihrer unwiderstehlichen Ausstrahlung in ihren Bann. Doch die frühreife Femme Fatale hat nur Augen für dessen verträumten Vater. Mit ihrer lebhaften und wilden Art verwirrt sie die Sinne sämtlicher Männer im Dorf, denen sie gelegentlich 100 Küsse verspricht. Plötzlich herrscht neue Lebensenergie unter den Dorfbewohnern. "Kraftvoll und skurril, so lautet das Markenzeichen für Kino 'Made in Georgien'. Eine zauberhafte Kostprobe davon gibt Nana Dschordschadse in ihrer tragikomische Lovestory '27 Missing Kisses', die in Cannes, Cottbus und Hof die Zuschauer begeisterte." (Quelle: Kino.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nuza Kuchianidze (Sybill) Schalwa Iaschwili (Mickey) Pierre Richard (Captain) Jevgenij Sidischin (Alexander) Amalia Mordwinova (Veronica) Levani Uchaneischvili (Pjotr) Dato Gogibedaschwili (Defi Gogibedaschwili) Originaltitel: 27 Missing Kisses Regie: Nana Djordjadze Drehbuch: Nana Djordjadze, Irakli Kvirikadze Kamera: Phedon Papamichael Musik: Goran Bregovic Altersempfehlung: ab 12