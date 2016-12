Disney XD 00:35 bis 00:55 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 111 Jagd auf Chupacabra / Die riesige Geburtstagsparty USA 2007 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Die Jungs wollen beweisen, dass es das scheue Wesen Chupacabra wirklich gibt. Aber Candace will die Jungs auffliegen lassen und durchkreuzt ihre Pläne. Währenddessen verfolgt Doofenschmirtz den genialen Plan reich zu werden mit einer neuen Erfindung, die Haare wieder wachsen lässt. (b) Ferb und die Bande feiern Isabellas Geburtstag, aber sie will eigentlich nur mit Phineas etwas Zeit alleine verbringen. Währenddessen hat Doofenschmirtz einen Nervinsektinator gebaut, mit dem er alles, was ihn nervt, in Insekten verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Sue Perrotto, Robert F Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6