Disney XD 18:45 bis 19:10 Familienserie Kirby Buckets Der Raubzug USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Einmal im Jahr dürfen die Schüler der Forest Hill Schule Vorschläge machen, wie man den Schulalltag verbessern könnte und ihre Tipps in eine verschlossene Box werfen. Währendessen vollendet Kirby gerade eine geheimes Comic-Buch, in dem er mehrere seiner Lehrer karikaturiert und auf die Schippe nimmt. Versehentlich landet das Comic-Buch in der Box für die Vorschläge. Nun müssen die Freunde den Comic zurückstehlen bevor Kirby in Schwierigkeiten kommt. Doch als sie in einer Nacht und Nebelaktion in die Schule eindringen, entdecken sie Unglaubliches! Schauspieler: Nathan Barnatt (Wild Gil) Jacob Bertrand (Kirby Buckets) Gregg Binkley (Mr. Jenkins) Mekai Curtis (Fish Fisher) Tiffany Espensen (Belinda) David Figlioli (Sergeant Pounder) Dean Julian (Macho Taco / Dr. Gut-Punch) Originaltitel: Kirby Buckets Regie: Eyal Gordin Drehbuch: Shawn Simmons Musik: David Feldstein, Mark S. Hollingsworth