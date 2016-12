Disney XD 15:30 bis 15:55 Trickserie Die 7Z Eine verschnupfte Zeitreise / Ärger im Schloss USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Als Hatschi die 7Z ausversehen eine Woche in die Zukunft niest, können die Düsterlich problemlos das Schloss besetzen. Die 7Z können die Zukunft nur verändern, wenn sie zurück in die Vergangenheit reisen, aber nur, wenn es Hatschi gelingt, sie in das richtige Jahrhundert zu Niesen. (b) Brummbär ist für einen Tag stellvertretender König in Jollywood und verliert fast seinen Thron, als er sich mit dem König während der Unterzeichnung des Friedensvertrags anlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Jeff Gordon Drehbuch: Brad Rozman, Paul Dini Altersempfehlung: ab 6