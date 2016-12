Bibel TV 20:15 bis 21:50 Drama Der große Traum vom Erfolg USA 2009 20 40 60 80 100 Merken In den frühen 70er Jahren sucht die unausgefüllte Hausfrau Cathy Rush nach einer adäquaten Herausforderung und findet sie als Trainerin der Damen-Basketballmannschaft einer vom unmittelbaren Konkurs bedrohten, höheren katholischen Lehranstalt. Obwohl es von Trikots über Bälle bis zur Turnhalle am allernotwendigsten fehlt, gelingt es Cathy, die Mädchen nicht nur für den Sport zu begeistern, sondern bald schon erste Achtungserfolge zu erzielen. Dafür ziehen im Eheleben daheim dunkle Wolken auf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Carla Gugino (Cathy Rush) David Boreanaz (Ed T. Rush) Marley Shelton (Sister Sunday) Ellen Burstyn (Mother St. John) Lauren Bittner (Mary Margaret O'Malley) Phyllis Somerville (Sister Sister) Jesse Draper (Mrs. Ballard) Originaltitel: The Mighty Macs Regie: Tim Chambers Drehbuch: Tim Chambers, Anthony Gargano Kamera: Chuck Cohen Musik: William Ross