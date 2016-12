FOX 05:10 bis 06:00 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Das Blut der Brüder USA, GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Dank seiner außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten gelingt es Leonardo da Vinci, die Ordnung in Florenz wieder herzustellen. Das hält Papst Sixtus in Rom allerdings nicht davon ab, seine Truppen weiterhin gegen die Florentiner hinter sich zu versammeln. An einem anderen Schauplatz versucht inzwischen Nico, den Versuchungen Riarios zu widerstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Blake Ritson (Girolamo Riario) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Gregg Chillin (Zoroaster) Eros Vlahos (Nico) Lara Pulver (Clarice Orsini) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Peter Hoar Drehbuch: Jami O'Brien Kamera: Owen McPolin Musik: Bear McCreary