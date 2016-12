FOX 22:25 bis 23:10 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Auch Helden weinen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Erin kommt in ihrem neuen Fall nicht weiter. Der Zeuge, auf den sie ihre Hoffnungen gesetzt hatte, entpuppt sich als Lügner. Der Einzige, der Erin jetzt noch helfen könnte, ist Vincent Rella. Aber der Mann befindet sich unter Zeugenschutz. Wie soll Erin an ihn herankommen? Janko erschießt zum ersten Mal einen Menschen und hat Probleme, das zu verarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Tom Selleck (Frank Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David Barrett Drehbuch: Robin Green, Mitchell Burgess, Ian Biederman Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6