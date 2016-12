FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Holly Snow USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Mord in der Rotlichtszene beschäftigt Gibbs und sein Team: Navy Lieutenant Justin Moss wird in einem Motel erstochen aufgefunden - der Ort, an dem er eine Prostituierte traf und sie zu ihrem Job im Edelbordell von Holly Snow interviewte. Holly selbst hilft bei den Untersuchungen und führt Gibbs zu der Dame, mit der Moss kurz vor seinem Tod gesprochen hat. Angeblich lauere ihr ein Mann auf, der eifersüchtig auf ihre Freier sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Reed Steiner, Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk