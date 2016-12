FOX 14:00 bis 14:45 Serien The Listener - Hellhörig Der Kochbuch-Club CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Diplomat wird ermordet in einem Hotelzimmer aufgefunden. Kurz darauf kontaktiert der britische Geheimdienst den IIB und bittet um Mithilfe. Vor allem ist man auf der Suche nach dem Mobiltelefon des Opfers, das spurlos verschwunden ist. Ihre Ermittlungen führen Toby und Michelle zu einer Dating-Agentur, die über das Internet operiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Colm Feore (Ray Mercer) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Peter Stebbings Drehbuch: Peter Mitchell Kamera: James Jeffrey Musik: Philip J Bennett, Tom Third