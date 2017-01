ATV 2 04:05 bis 05:30 Abenteuerfilm Dragon Pearl - Das Geheimnis der Drachenperle AUS 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Josh hat keine überragenden Erwartungen, als er seinen Vater Chris, einen berühmtern Archäologen, in den Sommerferien bei einer Ausgrabungsstätte in China besucht. Einzig die 12jährige Ling, die Tochter von Chris' Kollegin, bietet ihm etwas Abwechslung. Zufällig treffen die beiden in einem Tempel auf einen geheimnisvollen Mann, der ihnen das Geheimnis der verschwundenen Perle des Drachens anvertraut. Josh und Ling finden sich auf der Suche nach der Perle schnell in einem atemberaubenden Abenteuer wieder?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Neill (Chris Chase) Louis Corbett (Josh) Robert Mammone (Philip Dukas) Li Lin Jin (Ling) Wang Ji (Dr. Li) Jordan Chan (Wu Dong) Chen Bao Yuan (Handlanger 1) Originaltitel: The Dragon Pearl Regie: Mario Andreacchio Drehbuch: Philip Dalkin Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Frank Strangio Altersempfehlung: ab 6

